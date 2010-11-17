Украинские депутаты предлагают создать еще одно СП с Россией. Теперь нефтехимическое

Украинские депутаты предложили России создать совместное предприятие (СП) в нефтехимическом комплексе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, такую инициативу озвучил сегодня в Госдуме советник заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Юрий БЕЛЯЕВ на встрече с вице-спикером Госдумы Александром БАБАКОВЫМ и председателем комитета по энергетике Госдумы Юрием ЛИПАТОВЫМ.

«Рынок говорит о том, что потребление минеральных удобрений будет расти, аграрный бизнес развивается. Почему бы нам не сделать совместное предприятие в нефтехимическом комплексе? У вас апатиты, у нас фосфаты, у нас производство и Европа рядом. Одно из предложений, которое мы подготовили, – рассмотреть на государственной комиссии вопрос о создании совместного предприятия в нефтехимическом комплексе», – сказал Ю.БЕЛЯЕВ.

Он также отметил, что Украина очень важна для России как один из наибольших потребителей российского газа. По словам Ю.БЕЛЯЕВА, Украина будет развивать новое производство, основываясь на российских энергоносителях.

В свою очередь, Ю.ЛИПАТОВ отметил, что любое здравомыслящее объединение идет на пользу. «Сам по себе принцип создания СП при соединении лучшего с одной и с другой стороны государства – это всегда положительно. И продуктивность больше, и рабочие места с российской и украинской стороны. Это увеличивает возможность выпускать более качественный продукт и, как следствие, увеличивает возможности всего товарооборота», – сказал он.

«Как идею мы это предложение приветствуем, а что касается принятия конкретного решения – этим вопросом должны заниматься исполнительные власти», – сказал Ю.ЛИПАТОВ.