Украина за 10 месяцев сократила экспорт электроэнергии на 0,7%

Украина в январе-октябре 2010 года сократила экспорт электроэнергии на 0,7%, или 23,8 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3,166 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, 71,9% от общего объема украинского экспорта электроэнергии приходилось на поставки по направлению в Беларусь.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 2,5 раза – до 401,6 млн. кВт/ч, в Словакию – в 3,7 раза, до 326,8 млн. кВт/ч, в Румынию – увеличился в 1,9 раза, до 61,6 млн. кВт/ч.

Сальдированные перетоки в Молдову по итогам 10 месяцев т.г. выросли в 3,6 раза – до 19,9 млн. кВт/ч.

ГПВД "Укринтерэнерго" в январе-октябре т.г. поставило в Беларусь 2,276 млрд. кВт/ч электроэнергии, тогда как за аналогичный период 2009 года поставки в эту страну составили 792,9 млн. кВт/ч.

В августе-октябре т.г. в Российскую Федерацию из украинской энергосистемы экспортировано 79,6 млн. кВт/ч электроэнергии.

Польша в январе-октябре т.г. не импортировала украинскую электроэнергию.

В октябре т.г. на экспорт передано всего 420,5 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 15,2% меньше, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта по 1 октября 2010 года Украина не осуществляла коммерческие поставки электроэнергии с Бурштынской ТЭС по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию первоначально из-за внутреннего дефицита углей газовой группы, а в дальнейшем – из-за невыгодной ценовой конъюнктуры.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2009 году экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по тарифу, установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию.