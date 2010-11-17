ДТЭК заняла 56% рынка экспорта украинской электроэнергии

Компании, входящие в структуру частного энергетического холдинга ДТЭК, по итогам октября текущего года экспортировали в адрес зарубежных контрагентов 237 млн. кВт/ч электроэнергии, что составляет 56% от общего физического объема экспорта электроэнергии из Украины за октябрь т.г. (420,5 млн. кВт/ч).

Такой вывод можно сделать из статистического отчета Министерства топлива и энергетики Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно отчету, в частности, ООО «Востокэнерго» поставило в адрес контрагентов в Венгрии и Словакии 235 млн. кВт/ч, из них 174,9 млн. кВт/ч были поставлены в энергосистему Венгрии.

Еще одна компания, входящая в структуру ДТЭК, которая с июля т.г. администрирует сальдированные перетоки энергосистем Украины и Молдовы, – ООО «Пауэр Трейд» поставила в адрес молдавских контрагентов 3 млн. кВт/ч электроэнергии.

Соответственно, доля государственного оператора экспорта ГПВД «Укринтерэнерго», которое в настоящее время возглавляет экс-менеджер ДТЭК, по итогам октября т.г. составила 43%. Государственное предприятие в октябре поставило в Беларусь 160 млн. кВт/ч, в Российскую Федерацию – 22,5 млн. кВт/ч.

Напомним, в сентябре т.г. ООО «Востокэнерго» выкупило на аукционе, проводившемся НЭК «Укрэнерго», доступ к 495 МВт так называемого Бурштынского сечения, работающего в синхронном режиме с ENTSO-E и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию, за 8 грн.

В октябре на внутренних рынках Венгрии и Словакии электроэнергия торговалась (биржевые торги) по средней цене около 50 евро за МВт/ч.

В сентябре т.г. дочернее трейдерское предприятие ДТЭК в Венгрии – DTEK Magyarorszag Kft получило лицензию на торговлю электроэнергией в пределах этой страны.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК входит структуру ЗАО «СКМ», 100% акций которого принадлежат бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.