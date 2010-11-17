«Нафтогаз» увеличил освоение капинвестиций на 41,7%

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-октябре т.г. увеличили освоение капитальных инвестиций на 41,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3,805 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-октябре освоили 7 млрд. 319,4 млн. грн. капитальных инвестиций, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", сократили освоение капитальных инвестиций на 18%, по сравнению с 2008 годом, до 3 млрд. 276,9 млн. грн.

В целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2009 году освоили 8,712 млрд. грн. капитальных инвестиций, что на 10,0% меньше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.