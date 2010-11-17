Кабмин назначил Сторчака заместителем председателя правления «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины назначил экс-главу Госгорпромнадзора Сергея СТОРЧАКА заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 17 ноября №2094-р, размещенном на правительственном портале.

Другим распоряжением (от 17 ноября №2095) Кабмин освободил от обязанностей члена правления государственного холдинга Ярослава МАРЧУКА, который с апреля 2009 года занимал должность заместителя председателя правления госхолдинга.

С. СТОРЧАК до сентября т.г. возглавлял Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.