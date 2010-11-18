Нефть дорожает на фоне падения запасов сырья в США

Цена нефти растет в четверг, 18 ноября, на фоне неожиданного падения запасов сырья в США на максимальную с августа 2009 года величину, что вселило в инвесторов надежду на восстановление спроса на рынке.



Цена декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже увеличилась на 0,94 доллара, или на 1,17% - до 81,38 доллара за баррель.



Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь Brent уже выросла на 0,83 доллара, или на 1,00% - до 83,43 доллара за баррель, передает Bloomberg.



По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 7,3 миллиона баррелей, запасы бензина - на 2,6 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 1,1 миллиона баррелей.



В Среду, 17 ноября, стоимость декабрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEХ понизилась на 1,90 доллара - до 80,44 доллара за баррель на фоне опасений ужесточения кредитно-денежной политики Китаем для сдерживания инфляции.



Доллар в среду, 17 ноября, подешевел к евро и иене, однако в ходе торгов достигал максимальной за семь недель стоимости по отношению к единой европейской валюте - 1,3489 доллара за евро на фоне опасений усугубления долгового кризиса в Ирландии.



Золото в среду, 17 ноября, вновь снизилось в цене на фоне ожиданий укрепления доллара к мировым валютам, способного сбить спрос на драгоценный металл как альтернативный объект для инвестиций.



Декабрьский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 0,1% - до 1336,90 доллара за тройскую унцию.



Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам.