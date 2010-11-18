В результате договоренностей Бойко и Миллера создан инструмент для поглощения "Нафтогаза" - Соколовский

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что 17 ноября во время переговоров министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ создан инструмент для поглощения НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом эксперт заявил в комментарии УНИАН.

«Официальный Киев капитулировал: Кремль с молчаливого согласия украинской стороны задекларировал создание СП на двоих, без европейцев, как инструмент для поглощения НАК "Нафтогаз Украины". С самого начала было ясно, что разговоры о трехстороннем СП с участием европейских компаний были рассчитаны на наивных и, скорее, отвлекали внимание от настоящих намерений. Интереса не проявляла ни одна из серьезных европейских компаний. Кроме "Газпрома" и "Нафтогаза" никакой третьей стороны в этом политпроекте и не предусматривалось. А правила и порядки в СП должны быть не европейские, а российские. В первую очередь потому, что так выгодно официальной Москве, а европейским компаниям запрещает законодательство», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Эксперт считает, что действующая украинская власть, невзирая на обещания, за полгода, несмотря на неоправданное повышение стоимости газа, только ухудшила финансовое состояние НАК, усилила фактическую зависимость от российской монополии, не сумела начать реформирование газового сектора, в частности «Нафтогаза». «Теперь, вопреки действующему законодательству, «Нафтогаз» готовы официально передать в управление другой стране. Таким образом, очевидно, власть надеется избежать ответственности за последующие негативные для нашего государства последствия и перевести ее на российскую сторону», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Абсолютно очевидно, что СП по кремлевскому сценарию только ускорит деградацию украинской газовой отрасли, а следовательно - поглощение украинской экономики, государственности и самой действующей власти. Странно, что нынешние власть предержащие даже этого не просчитывают. Хотя бы ради самосохранения», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Москве министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН провели встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Стороны обсудили пакет вопросов, которые касаются развития двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства в энергетической сфере, в частности. вопрос отбора оценщика для проведения процедуры оценки активов украинской и российской сторон для участия в возможном совместном предприятии между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на паритетных принципах.

