Суд отменил взыскание штрафа с «Укртатнафты»

Высший административный суд Украины своим определением от 10 ноября отменил взыскание штрафа в размере 110 млн. грн., наложенное на ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

В частности, суд отменил решение Харьковского апелляционного административного суда от 8 июня 2010 года и оставил в силе решение Полтавского окружного административного суда, который 9 декабря 2009 года признал недействительным применение комитетом штрафа к «Укртатнафте».

Как сообщалось, 28 апреля 2009 года АМКУ оштрафовал три компании на 255 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением при заправке самолетов авиационным топливом на территории аэропорта «Борисполь» (Киев). В частности, ЗАО «Совместное украинско-голландское предприятие «Кребо» (Кременчуг, Полтавская обл.) комитет решил оштрафовать на 125 млн. грн., ООО «ЛУК-Авиа Ойл» (Борисполь, Киевская обл.) – на 20 млн. грн., ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) – на 110 млн. грн.