Янукович внес в ВР законопроект о присоединении Украины к Энергетическому содружеству

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины "О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического содружества".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Основой целью законопроекта является вступление в силу Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества, подписанного 24 сентября 2010 года в г. Скопье (Македония).

Принятие и вступление в силу закона Украины обеспечит выполнение Украиной присоединительных процедур в рамках Договора об учреждении Энергетического содружества и графика имплементации асquis соттипаutaire.

Внедрение норм европейского энергетического законодательства будет способствовать расширению доступа украинских экспортеров к энергетическим рынкам стран Европы, предоставит возможность прямого выхода на конечных потребителей, позволит избежать посреднических услуг, создаст рыночные условия в энергетическом секторе экономики, которые будут способствовать привлечению инвестиций для расширения возможностей и усовершенствования существующей энергетической инфраструктуры, способствовать дальнейшему развитию и интеграции украинских энергетических сетей в европейскую систему.

Участие Украины во внутреннем энергетическом рынке ЕС значительно повысит инвестиционную привлекательность отечественных энергетических компаний.

Внедрение стандартов ЕС положительно повлияет на институционную структуру энергетического сектора и его оптимизацию, основанную на рыночных принципах, будет способствовать увеличению капитализации компаний, а также их способности привлекать большие объемы инвестиций.

Потребители получат доступ ко всем ресурсам европейского энергетического рынка по конкурентным ценам и гарантировано будут обеспечены энергоресурсами на максимально приемлемых условиях.

Будет докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.