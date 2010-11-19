Mabofi оспорила в Верховном суде Венгрии решение по делу Emfesz и RosGas
17 ноября Верховный суд Венгрии вынес окончательное решение, подтверждающее, что Венгерское управление по энергетике (ВУЭ), регулирующее национальные энергетические вопросы, действовало незаконно при одобрении мошеннической покупки компании Emfesz компанией RosGas за 1 доллар США в апреле 2009 года.
Об этом сказано в сообщении компании Group DF, переданном агентству УНИАН.
В частности, в своем решении, Верховный суд поддержал ранее вынесенный вердикт суда второй инстанции Будапешта, принятый в мае 2010 года.
Согласно вердикту, ВУЭ не провело надлежащую проверку заявки компании RosGas об одобрении покупки компании Emfesz. Руководитель ВУЭ одобрил сделку в однодневный срок, при этом необходимые в таких случаях рабочие процедуры не были соблюдены. А именно, ВУЭ не провело проверку структуры собственности компании RosGas и не установило фактических собственников компании по сегодняшний день.
Теперь ВУЭ обязано повторить процесс, в ходе которого управление должно детально изучить заявку об одобрении покупки компании Emfesz.
Верховный суд подчеркнул, что в ходе повторного рассмотрения ВУЭ вышеуказанной заявки должна быть учтена позиция компании Mabofi Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре, является частью холдинга Group DF Limited, в который входят активы бизнесмена Дмитрия ФИРТАША). В свою очередь, компания Mabofi уже проинформировала ВУЭ, что сделка о покупке компании Emfesz компанией RosGas носила мошеннический характер.
Это окончательное решение суда наивысшей инстанции Венгрии, которое далее не может быть обжаловано либо пересмотрено в судебном порядке.
Комментируя данное решение, директор компании Mabofi Дэвид БРАУН сообщил, что «это очень важная для нас победа и значительный шаг на пути возобновления полноценной деятельности компании Emfesz».
Напомним, 18 января Будапештский горсуд признал незаконным решение ВУЭ, которым была одобрена операция по продаже Emfesz.
В начале мая компания Group DF, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, заявила, что 100% акционерного капитала Emfesz Kft были незаконно переданы от кипрской компании Mabofi Holdings Limited компании RosGas AG.
28 апреля Emfesz заявила об изменении поставщика газа с компании RosUkrEnergo (45% принадлежит Д.ФИРТАШУ, 50% - российскому «Газпрому») на RosGas.
Тогда Emfesz сообщила, что RosGas является компанией, которая входит в сферу интересов «Газпрома».
«Газпром» после этого опроверг свое отношение к компании RosGas, прежнее название какой Ikron AG.
В мае суд кантона Цуг (Швейцария) запретил компании RosGas отчуждать акции Emfesz.