Минск ведет переговоры с Баку о поставках азербайджанской нефти на белорусские НПЗ

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО предлагает Азербайджану организовать поставку нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом шла речь сегодня во время встречи А.ЛУКАШЕНКО с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровнагом АБДУЛЛАЕВЫМ.

"Мы рассматриваем любые варианты сотрудничества с Азербайджаном по углеводородному сырью. Я имею ввиду поставки в Беларусь азербайджанской нефти по своп-схеме, замещая венесуэльскую нефть, которая будет продаваться на американском рынке", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время в пресс-службе не сообщили деталей возможной организации поставок азербайджанской нефти в Беларусь.