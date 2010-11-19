ТНК-ВР может инвестировать в газовый бизнес Украины до 2 млрд. долл.

Группа ТНК-ВР может инвестировать в развитие газового бизнеса в Украине до 2 млрд. долл. в течение ближайших 25 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-ВР Коммерс».

Как отметили в компании, ТНК-ВР хочет изучить возможности по добыче газа из нетрадиционных источников. Речь идет об обычном газе метане, содержащемся в низкопроницаемых породах - плотных песчаниках и глинистых сланцах, что затрудняет и удорожает его извлечение и добычу.

«Мы намерены использовать передовые технологии, положительно зарекомендовавшие себя на международных рынках, в частности в США, где добыча газа из нетрадиционных источников в прошлом году превысила половину общего национального объема добычи», - отметили в компании.

В настоящий момент неизвестно, имеются ли в Украине экономически эффективные ресурсы газа из нетрадиционных источников. Для того, чтобы выяснить это, требуется дополнительное геологическое изучение ресурсного потенциала, а также проведение оценки экономической эффективности реализации таких проектов.

Компания намерена пробурить в плотных песчаниках три поисковых скважины на первом этапе и, в случае получения удовлетворительных результатов, - предполагается бурение дополнительных поисковых и разведочных скважин в западной части Донецкого угольного бассейна, что будет основой для принятия решения о дальнейших действиях.

«Первоначальные инвестиции предполагаются в размере до 50 млн. долл. При этом, в случае подтверждения экономической эффективности реализации проекта, ТНК-ВР может инвестировать в развитие газового бизнеса в Украине до 2 млрд. долларов в течение ближайших 25 лет», - отметили в компании.

При этом сообщается, что реализация проекта поможет создать значительное количество дополнительных рабочих мест в Украине, привлечь и внедрить современные технологии, а также обеспечить новый стабильный источник пополнения бюджета государства.

Подтверждением масштабности и важности намерений стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины, Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины», правительством Российской Федерации и Группой компаний «ТНК-ВР» относительно разведки и добычи газа плотных песчаников от 27 октября 2010 года.

18 ноября компания подтвердила свою заинтересованность в развитии проекта, подписав Меморандум о сотрудничестве с Луганским областным советом и Луганской областной государственной администрацией относительно разведки и добычи природного газа из плотных песчаников в Луганской области.

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть собственных автозаправочных станций, управление АЗС; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов.