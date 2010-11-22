Нефть дорожает

Цена нефти растет на торгах в понедельник, 22 ноября, на фоне ожиданий инвесторов о том, что предоставление Ирландии финансовой помощи со стороны ЕС поможет урегулировать ситуацию на рынке суверенных долгов в Европе.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже увеличилась на 0,75 доллара, или на 0,91% - до 82,73 доллара за баррель.

Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,91 доллара, или на 1,08% - до 84,53 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Напомним, в воскресенье, 21 ноября, совет министров экономики и финансов ЕС подтвердил намерение Евросоюза оказать финансовую помощь Ирландии. Размер кредита составит порядка 80-90 миллиардов евро.

По итогам пятницы, 19 ноября, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть WTI на NYMEХ упала на 0,34 доллара - до 81,51 доллара за баррель. Январские фьючерсы в Нью-Йорке упали в цене на 0,44 доллара - до 81,98 доллара за баррель.

Между тем, евро на торгах в пятницу, 19 ноября, увеличился в цене по отношению к доллару на фоне ожиданий игроками рынка финансовой поддержки Ирландии, а также положительной динамики на американских биржах.

Евро в пятницу подорожал к доллару до 1,3685 доллара за евро против 1,3628 доллара за евро днем ранее. К иене американская валюта не изменилась в цене, сохранившись на отметке 83,48 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,24% - до 78,12 пункта.