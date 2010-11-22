Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX немного снизились

Котировки фьючерсов на нефть немного снизились в ходе пятничной сессии, так как внимание трейдеров было сфокусировано на ужесточении денежно-кредитной политики в Китае и опасениях относительно ситуации в еврозоне, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть понизились на 34 цента, или на 0,4%, до 81,51 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть упали в цене на 44 цента, или на 0,5%, до 81,98 доллара за баррель.

Китай в пятницу повысил резервные требования для банков на 0,50 процентного пункта, стремясь сдержать инфляцию и не допустить перегрева экономики. Опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики Китая в последнее время оказывали давление на нефтяной рынок, так как инвесторы беспокоятся, что экономический рост в этой стране, являющейся одним из крупнейших потребителей нефти, замедлится.

Тем не менее, повышение уровня обязательных резервов является менее радикальной мерой, чем повышение процентных ставок, которое могло бы сильнее повлиять на рынки.

Евро вырос против доллара США в ожидании финансовой помощи для Ирландии, что оказало поддержку ценам на сырую нефть. В пятницу представители ирландских властей продолжали переговоры с представителями Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда относительно плана помощи для финансовой системы страны.

Необходимость в такой поддержке стала более настоятельной после того, как в пятницу банк Allied Irish Banks PLC присоединился к числу банков, заявивших, что они все больше зависят от финансирования со стороны ЕЦБ.

По итогам недели цены на нефть снизились на 4%, после резкого падения в начале этой недели, спровоцированного опасениями относительно ужесточения денежно-кредитной политики в Китае. В среду Министерство энергетики США представило отчет, который свидетельствовал о резком сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США, однако эти новости не смогли подтолкнуть цены вверх.

Запасы в США находятся выше средних уровней уже в течение ряда лет, в связи с чем цены на нефть оставались сдержанными, когда цена других сырьевых товаров поднялась к историческим максимумам.

По итогам торгов в пятницу декабрьские фьючерсы на бензин RBOB подешевели на 3,23 цента, или на 1,5%, до 2,1960 доллара. Декабрьские фьючерсы на топочный мазут упали в цене на 2,07 цента, или на 0,9%, до 2,2744 доллара за галлон.