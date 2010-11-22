Украина будет надежным поставщиком газа и нефти в Европу, несмотря на разногласия с Россией - Азаров

Украина будет надежным поставщиком газа и нефти в страны Европейского Союза, несмотря на существующие разногласия с Россией относительно цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе открытия в Киеве украинско-бельгийского экономического форума.

«Да, у нас есть определенные разногласия с российским руководством относительно цены газа, условий контракта, но это не означает ни в коей мере, что нами будут нарушаться условия поставки газа и нефти в Европу. Напротив, мы сделаем все, абсолютно, чтобы эти поставки были надежными и стабильными», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в украинских газохранилищах накоплен достаточный объем газа для внутреннего потребления и осуществления транзита в Европу.

«Мы застраховали себя и своих партнеров от всяких неожиданностей. Поэтому Европа может быть уверенной, что то, что было в январе 2009 года, никогда не повторится», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным ДК «Укртрансгаз», по состоянию на 10 октября т.г. в подземные хранилища газа (ПХГ) закачано 12,4 млрд. куб. м газа, что на 2,3 млрд. куб. м больше, чем на соответствующую дату 2009 года.