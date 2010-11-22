НКРЭ сохранила оптовую цену на электроэнергию в декабре на уровне 502,5 грн. за МВт/ч

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики сохранила прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию в декабре на уровне ноября - 502,5 грн. за МВт/ч (без НДС).

Об этом сказано в постановлении комиссии №1529 от 19 ноября, копией которого располагает УНИАН.

Регулятор не меняет уровень прогнозной оптовой цены уже на протяжении трех месяцев.

Таким образом, уровень прогнозной оптовой цены вырос с начала года на 13,8% – с 441,4 грн, установленных для января, до 502,5 грн за МВт/ч (без НДС) в сентябре.

Ранее НКРЭ прогнозировала, что в текущем году прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет только на 15%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн, установленных для января, до 428,55 грн за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн, установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

