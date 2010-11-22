Уровень расчетов предприятий ТКЭ за газ в нынешнем отопительном сезоне составляет 20%

Уровень расчетов предприятий теплокоммунэнэрго за потребленный в нынешнем отопительном сезоне газ, по состоянию на 12 ноября т.г., составляет 20%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на данные ДК «Газ Украины».

Согласно сообщению, на протяжении отопительного сезона 2010-2011 гг. предприятия коммунальной теплоэнергетики потребили природного газа на сумму 1 556,8 млн. грн., оплатили – 309 млн. грн.

Среди причин низкого уровня расчетов за природный газ, потребленный в текущем отопительном сезоне, в МинЖКХ называют то, что оплата от потребителей за услуги по теплоснабжению поступает на протяжении месяца, следующего за расчетным, расчеты за газ проводятся каждую декаду, из-за чего создается «кассовый разрыв». При этом еще не пересмотрены тарифы на тепловую энергию с учетом новой цены на природный газ.

По состоянию на 12 ноября т.г., задолженность за газ в отопительном сезоне 2009-2010 гг. составила 1 752,3 млн. грн., уровень расчетов – 83%.