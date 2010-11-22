«Третий энергопакет» ЕС противоречит международным договорам – Шматко

«Третий энергетический пакет» противоречит уже подписанным странами-членами Евросоюза международным договорам.

Как сообщили УНИАН в Минэнерго РФ, об этом министр энергетики России Сергей ШМАТКО сказал сегодня на Юбилейной конференции Энергодиалог Россия-ЕС в Брюсселе.

«Продолжается работа по анализу Третьего энергетического пакета ЕС. Замечу, что по мнению некоторых экспертов, ряд его принципиальных положений находится в прямом противоречии с уже подписанными странами-членами Евросоюза международными договорами», - сказал С.ШМАТКО.

Он подчеркнул, что совершенствование международно-правовой базы в области энергетики необходимо. По его словам, Россией разработан проект Конвенции по обеспечению международной энергетической безопасности.

«Сегодня он будет представлен впервые. Мы надеемся, что его окончательный вариант будет выработан с самым широким участием всех заинтересованных сторон», - сказал министр.

«Наша задача – создать работающий документ для всех участников международной энергетической цепочки, производителей, транзитеров, потребителей», - подчеркнул С.ШМАТКО.

Он напомнил, что в 2009 году был подписан Меморандум о механизме раннего предупреждения.

«Его главная задача – заблаговременно определить проблемы и риски, связанные с поставками и спросом на энергоносители. Минимизировать последствия возможных перебоев, связанных с поставкой их в Европу. Отмечу, что этот механизм уже доказал свою эффективность. В рамках этого механизма, мы считаем, должны быть задействованы и страны-транзитеры», - сказал он.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании–продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В «Третьем пакете» отмечается, что власти каждой из европейских стран могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.