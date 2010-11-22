ЕС надеется на скорое присоединение Украины к Энергетическому содружеству

Европейский Союз надеется на скорое присоединение Украины к Энергетическому содружеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении для прессы по итогам 14-го саммита Украина-ЕС, который состоялся сегодня в Брюсселе.

“ЕС приветствовал подписание Украиной Протокола о присоединении к Договору об Энергетическом содружестве после одобрения закона о принципах функционирования рынка природного газа и выразил надежду на ее быстрое присоединение к этой организации”, - отмечается в заявлении.

В документе выражается уверенность лидеров ЕС в том, что реформы, проведение которых предусмотрено Договором об Энергетическом содружестве, существенно усилят прозрачность, конкурентоспособность и устойчивость сектора.

“ЕС продолжит поддерживать Украину в повышении энергоэффективности и использовании возобновляемых источников энергии, проведении необходимых реформ для модернизации энергетического сектора в соответствии с обязательствами согласно Договору об Энергетическом содружестве, а также условий, предусмотренных в Совместном заявлении по результатам международной конференции Украина-ЕС по вопросам модернизации газотранспортной системы Украины, состоявшейся в марте 2009 года”, - написано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Украина подписала Протокол о присоединении к Договору об создании Энергетического содружества.

19 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о его ратификации.

Украина присоединится к Соглашению об Энергетическом содружестве после завершения ратификационных процедур.

Сегодня в Брюсселе состоялся 14-й саммит Украина-ЕС. В ходе саммита стороны оценили ход переговоров по Соглашению об ассоциации и по созданию зоны свободной торговли, по внутреннему развитию в Украине и ЕС, по вопросу регионального сотрудничества в отношениях с Россией, Беларусью, по урегулированию Приднестровского конфликта.