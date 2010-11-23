Нефть падает в цене на фоне укрепления доллара

Цены на нефть во вторник, 23 ноября, снижаются на фоне укрепления доллара, что происходит из-за обеспокоенности инвесторов за распространение долгового кризиса в Европе.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,61 доллара, или на 0,75% - до 81,13 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,73 доллара, или на 0,87% - до 83,23 доллара за баррель.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США укрепился на 0,24% - до 78,87 пункта, а евро - снизился до 1,3597 доллара за евро против 1,3624 доллара за евро днем ранее, передает агентство Bloomberg.