Беларусь повышает на 2,5% тариф на транзит российской нефти

С Нового года тариф на транзит нефтепродуктов из России по территории Белоруссии повышается на 2,5% и будет составлять 1,64 доллара за тонну, перемещенную на 100 километров. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства экономики Белоруссии.

Повышение цены предусмотрено постановлением Министерства экономики Белоруссии № 157 от 1 ноября 2009 года «О тарифе на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь».

Постановление принято в соответствии с соглашением между правительствами Белоруссии и России о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, расположенных на белорусской территории, от 8 июня 2004 года.

Ранее тарифы на транзит нефтепродуктов в Беларуси повышались 1 июля 2010 года на 12,7% - с 1,42 до 1,60 доллара за тонну на 100 км, передает Газета.Ru.