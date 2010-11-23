Азаров: товарооборот между Украиной и Ливией можно увеличить в несколько раз

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что товарооборот между Украиной и Ливией можно увеличить в несколько раз.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом глава правительства заявил в интервью ливийской газете «Маль ва Аамаль» («Финансы и бизнес») в рамках своего официального визита в Великую Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию.

«Нам нужно посмотреть, что является помехой приросту товарооборота, и снять эти вопросы», - отметил Н.АЗАРОВ.

При этом он уточнил, что на сегодняшний день товарооборот между Украиной и Ливией составляет около 100 млн. грн.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Украина заинтересована в поставках в Ливию оборудования для нефтегазовой промышленности, продукции машиностроения, двигателей для вертолетов и самолетов семейства «Ан». Кроме того, для Украины представляют интерес поставки сжиженного газа в Ливию. По словам Н.АЗАРОВА, этот вопрос будет обсуждаться в рамках украинско-ливийских переговоров.

Н.АЗАРОВ также отметил, что Украина в 2011 году обязательно выполнит свои обязательства по поставкам самолетов в Ливию, которые не выполнялись несколько лет.