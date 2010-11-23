ДТЭК с ноября начала коммерческие поставки электроэнергии в Беларусь

ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергетического холдинга ДТЭК, с 10 ноября начало осуществлять коммерческие экспортные поставки электроэнергии в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам директор ООО «Пауэр Трейд», входящего в структуру ДТЭК, Андрей ФАВОРОВ.

По его словам, поставки мощностью 300 МВт осуществляются на основании контракта, заключенного между «Востокэнерго» и государственным производственным объединением «Белэнерго» 1 сентября 2010 года.

А.ФАВОРОВ отметил, что контракт был заключен по инициативе белорусской стороны.

Он также уточнил, что до конца текущего месяца «Востокэнерго» планирует экспортировать в адрес белорусского контрагента 136 млн. кВт/ч.

Как дал понять А.ФАВОРОВ, электроэнергия для осуществления экспортных поставок в Беларусь закупается на внутреннем оптовом рынке по цене, не учитывающей дотационные сертификаты, что определено соответствующим распоряжением Кабинета министров от 27 мая 2009 года (№574-р).

Осуществление экспортных поставок в Беларусь согласовано на уровне Министерства топлива и энергетики, которое предоставило «Востокэнерго» соответствующее разрешение 8 ноября.

А.ФАВОРОВ не уточнил ценовых параметров контракта, а также период его действия, сославшись на коммерческую тайну.

Он также дал понять, что госпредприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» продолжает параллельно осуществлять экспортные поставки в белорусском направлении.

При этом он затруднился уточнить объемы экспорта, осуществляемого госкомпанией.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации (по итогам первого полугодия 2010 г. - 26,99% отпуска электроэнергии ТЭС Украины). Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Суммарная установленная мощность блоков компании на 1 июля 2010 г. составляла 4142 МВт. С 2007 г. «Востокэнерго» реализует масштабную программу модернизации всех энергоблоков.

ООО «Востокэнерго» водит в ДТЭК – первую частную вертикально-интегрированную энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).