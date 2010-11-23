Минуглепром сохранится в составе правительства - Клюев
14:40, 23 ноября 2010Энергетика
1
Министерство угольной промышленности сохранится в составе правительства Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на IV пленуме ЦК Профсоюза работников угольной промышленности.
«Сохранится», - сказал он, отвечая на вопрос участников пленума о судьбе министерства.
Напомним, что, по неофициальной информации, в результате проведения административной реформы ожидается сокращение числа министерств, в том числе и Министерства угольной промышленности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter