В Минуглепроме прогнозируют увеличение добычи угля до 2016 года на 55%

В Министерство угольной промышленности Украины прогнозируют увеличение добычи угля до 2016 года на 55% - до 69 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на IV пленуме ЦК Профсоюза работников угольной промышленности заявил первый заместитель министра угольной промышленности Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

«Реализация всех инвестпроектов позволит нам увеличить добычу за 5 лет до 69 млн. тонн, что составит 55% роста по сравнению с прогнозными показателями 2010 года», - сказал Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минуглепрома, государственные шахты по итогам 2010 года нарастят добычу рядового угля на 1,8%, или 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.

В 2009 году угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 72,219 млн. тонн.