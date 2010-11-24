ЭАГ поддержала продление действующих стандартов качества топлива - источник

Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины (ЭАГ) поддержала продление действующих стандартов качества топлива на два года.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По его информации, такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 23 ноября.

Кроме того, по словам источника, на заседании также было принято решение поддержать введение пошлин на импортные нефтепродукты на уровне 120 евро за тонну, а также ограничить маржу розничных продаж на уровне 180 долл. за тонну (на «корзине» нефтепродуктов).

Как сообщал УНИАН, 12 ноября пресс-служба Госпотребстандарта сообщила, что ведомство предлагает с 1 января 2011 года отменить действие стандарта ДСТУ 4063-2001 только в части высокооктановых бензинов, а для бензинов А-76 и А-80 будут действовать старые стандарты.

Напомним, на сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Министерство топлива и энергетики и Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» выступают за продление до 1 января 2012 года действия стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих Евро-2 и Евро-3, для не успевших завершить модернизацию заводов.

О готовности с начала 2011 года освоить выпуск нефтепродуктов, соответствующих требованиям Евро-4 и Евро-5, уже заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

Модернизированные НПЗ и крупные автозаправочные сети также выступают за переход на улучшенные стандарты, предлагая внедрить систему дифференцированного налогообложения по принципу «выше качество – ниже налог».