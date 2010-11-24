Верховный суд подтвердил обязанность «Нафтогаза» вернуть RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газа

Сегодня Верховный суд подтвердил решение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда Киева от 17 сентября т.г., которыми была подтверждена правомерность решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 г., в соответствии с которым НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ВСУ.

В частности, как отметили в пресс-службе, коллегия судей под председательством Василия ГУМЕНЮКА отклонила кассационную жалобу НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, назначенное на 10 ноября т.г. заседание ВСУ по рассмотрению кассационной жалобы не состоялось. Тогда на заседание не явились представители ни одной из сторон. Коллегия судей пришла к выводу, что без получения определенных пояснений от участников и ответов на вопросы, возникшие у суда в ходе подготовки к рассмотрению дела, рассмотреть его в соответствии с законом невозможно.

Как сообщал УНИАН, в июне Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз» о незаконном растаможивании 11 млрд. куб. м газа. Суд постановил вернуть газ РУЭ, а также вернуть дополнительно 1,1 млрд. куб. м газа в качестве компенсации за нарушение условий контракта.

19 июля т.г. компания RosUkrEnergo обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года.

Справка УНИАН. 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить RosUkrEnergo 197 млн. долл. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.