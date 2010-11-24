Суд снова перенес рассмотрение дела о повышении цен на газ - профсоюзы

Назначенное на 23 ноября судебное заседание по делу о признании неправомерным повышения цен на газ снова перенесено на неопределенный срок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ).

Как отмечают в профсоюзах, со дня открытия производства по делу о признании противоправным и отмене постановления НКРЭ №812, которым с 1 августа 2010 г. были на 50% повышены цены на газ, прошло уже четыре месяца. Это является нарушением действующего законодательства, поскольку, согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, на рассмотрение административного дела отводится не более одного месяца.

«В рассмотрении данного дела суд превысил все возможные сроки, а потому есть абсолютные основания полагать, что его рассмотрение затягивается умышленно. На этот раз судья аргументировал перенос судебного заседания тем, что один из членов судейской коллегии находится в отпуске. Такое решение можно расценивать как субъективное, поскольку из 50 судей Окружного Административного суда вполне можно было найти подходящую замену», - отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

При этом он подчеркнул, что возрастание цены на газ существенно сказалось на материальном положении населения. «При существующих долгах по выплате зарплат в 1,6 млрд. гривень, при том, что обещанный властями упрощенный механизм получения субсидий оказался неэффективным и обманчивым, дополнительная финансовая нагрузка в связи с подорожанием газа - это дерзкое издевательство над собственным народом. Политики прекрасно научились набивать собственные карманы, в то время как 12,5 млн. украинцев живут за чертой бедности », - отметил М.ЯКИБЧУК.

Напомним, что согласно постановлению Окружного Административного суда г. Киева от 22 июля 2010 г., было открыто производство в деле по иску Национального форума профсоюзов Украины к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины о признании противоправным и отмене постановления №812, которым с 1 августа 2010 г. были на 50% повышены цены на потребительский газ. Первое слушание по данному делу состоялось 16 сентября 2010 года.