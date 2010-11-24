Электроэнергия для населения может подорожать вдвое

Правительство Украины рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию, отпускаемую для нужд населения, с апреля, и в последующем на 39% с августа 2011 года.

Об этом сказано в обосновании проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год, текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом, в результате двухэтапного повышения тарифы на электроэнергию с августа 2011 года могут составить:

для городского населения (без электрических плит) – до 67,72 коп. за КВт/ч (с НДС),

для населения, использующего электроплиты – 52,04 коп. за кВт/ч (с НДС).

для сельского населения – 62,55 коп. за кВт/ч (с НДС).

Как отмечают разработчики документа, предложенное повышение цен на электроэнергию для населения предусматривает существенное сокращение перекрестного субсидирования в отрасли, а также сохранение на приемлемом уровне роста розничных тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. В частности, при предложенном уровне цен для населения прогнозные объемы дотационных сертификатов в структуре оптовой рыночной цены на электроэнергию по итогам 2011 года составят 20,085 млрд. грн., что на 12,7% меньше объема, прогнозируемого для 2010 года.

Между тем, разработчики документа в целом рассматривают три сценария тарифообразования для населения в 2011 году. Помимо указанного выше рассматривается еще один двухэтапный вариант повышения цен для населения (на 50% с апреля и на 50% с сентября). а также сохранение тарифов неизменными.

«Предложенные варианты Прогнозного баланса решают задачу финансово-экономического оздоровления генерирующих компаний. При этом лишь базовый вариант (100% повышение с апреля и 39% с августа - УНИАН) предусматривает существенное сокращение перекрестного субсидирования, что предусмотрено программами реформирования отрасли и сохранения на приемлемом уровне роста розничных тарифов для промышленности», - резюмируют разработчики документа.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2006 года.

В настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 24,36 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 22,5 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты – 18,72 коп. за кВт/ч (с НДС).