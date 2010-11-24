Необходимость вернуть RosUkrEnergo спорный газ повлечет новую кампанию по борьбе с должниками – эксперт

Решение Верховного суда Украины, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» обязан вернуть компании RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м природного газа, станет отправной точкой новой кампании по борьбе с должниками за газ.

Об этом УНИАН сообщил эксперт по энергетическим вопросам, глава Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива Иван НАДЕИН.

По его информации, связано это с низкой платежной дисциплиной в отрасли и дефицитом денежных средств у НАК «Нафтогаз Украины».

«За поставки природного газа в октябре НАК «Нафтогаз Украины» рассчитался с помощью привлечения кредита у государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», поскольку коммерческие банки не готовы давать в долг. Это говорит о том, что НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время нужно будет начинать жить по средствам, а не в кредит», - подчеркнул И.НАДЕИН.

По его словам, основные должники НАК «Нафтогаз Украины» - это население, бюджетные организации и теплокоммунэнерго. «Только за период с 1 октября по 19 ноября теплокоммунэнерго задолжали НАКу 1,52 млрд. грн. Еще 1,76 млрд. грн. составляет долг за предыдущий отопительный сезон. Уровень оплаты ТКЭ составляет 22%, что, мягко говоря, приводит к вымыванию оборотных средств НАК «Нафтогаз Украины» и грозит компании банкротством», - отмечает эксперт.

По словам эксперта, это приведет к снижению объемов отпускаемого газа и другим методам по выбиванию долгов.

«Насколько известно, Кабинет министров принял постановление, которым обязал поставщиков (в основном облгазы), а также продавцов газа открыть счета в госбанках для моментального зачисления средств, поступающих за потребленный природный газ. И это только первый шаг. Далее нас ожидают пеня и штрафы за просрочки платежей», - сказал И.НАДЕИН.

Эксперт отмечает: ситуация в отрасли остается крайне тяжелой и улучшить ее можно только с помощью реформ – развития возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности в промышленном секторе и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

«На единицу произведенной продукции мы все еще тратим в 4-5 раза больше газа, чем это делается в мире, а потери тепла в сетях превышают 13%. Это непозволительная роскошь в условиях, когда цена газа составляет $240-250 за 1 тыс. куб. м.», - подытожил И.НАДЕИН.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2010 года Верховный суд Украины отклонил кассацию НАК «Нафтогаз Украины» и подтвердил решения судов низших инстанций в деле исполнения решения Стокгольмского арбитража о необходимости возврата «Нафтогазом Украины» природного газа RosUkrEnergo.

В июне Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз» о незаконном растаможивании 11 млрд. куб. м газа. Суд постановил вернуть газ РУЭ, а также вернуть дополнительно в 1,1 млрд. куб. м газа в качестве компенсации за нарушение условий контракта.

19 июля т.г. компания RosUkrEnergo обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.