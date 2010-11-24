«Укртранснафта» успешно завершила пробную прокачку нефти по «Одесса-Броды»

ОАО «Укртранснафта» 23 ноября в 23:40 завершило транспортировку партии нефти сорта Юралс объемом 80 тыс. тонн на ЛПДС «Мозырь», которая осуществлялась с использованием свободных мощностей нефтепровода «Одесса — Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что успешное завершение пробной прокачки нефти с МНТ «Пивденный» на Мозырский НПЗ подтвердило техническую готовность системы магистральных нефтепроводов Украины к поставкам нефти в направлении Республики Беларусь с использованием свободных мощностей при одновременном сохранении надежного и бесперебойного транзита нефти в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

Также в сообщении отмечено, что ОАО «Укртранснафта» заинтересовано в увеличении транзита нефти в Европу по украинскому участку нефтепровода «Дружба», и в случае возникновения объективных предпосылок для такого увеличения готово обеспечить техническую возможность наращивания транзита в данном направлении до 20,6 млн. тонн в год.

Как сообщалось, процесс пробной прокачки начался 20 ноября, после загрузки в нефтепровод доставленной танкером нефти.

Напомним, 25 октября в Минске Украина и Беларусь подписали контракт на организацию пробной прокачки нефти по нефтепроводу «Одессы – Броды» в аверсном режиме.

Украина и Беларусь также заключили договор о транспортировке нефти по «Одесса – Броды» на 2011-2013 годы в объеме 8 млн. тонн в год.