Котировки фьючерсов на нефть выросли

Котировки фьючерсов на нефть в среду выросли, прервав падение в сторону отметки 80 долларов за баррель, так как трейдеры позитивно восприняли отчеты, указывающие на улучшение перспектив экономики США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,61 доллара, или на 3,2%, до 83,86 доллара за баррель. Это самый большой однодневный рост, выражаемый в процентах, за четыре месяца.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 2,59 доллара до 85,84 доллара за баррель.

В среду появились признаки улучшения состояния экономики США. Число первичных заявок на пособие по безработице упало до самого низкого уровня более чем за два года. Согласно данным Министерства торговли США, потребительские доходы в США в октябре выросли на 0,5%. Такой или более высокий результат был зафиксирован лишь дважды в этом году. Между тем потребители стали более оптимистичны в конце ноября. Согласно опубликованным данным, окончательный индекс настроений потребителей США в ноябре вырос до 71,6 против прогноза 69,8.

Экономические данные помогли ценам на нефть вырасти после двухнедельного снижения с отметки выше 88 долларов за баррель, так как инвесторы увидели возможность роста спроса на бензин и другие виды топлива.

Недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США также способствовали в среду росту цен на нефть. Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти выросли на 1 млн. баррелей на неделе 13-19 ноября. Хотя рост запасов превзошел прогноз аналитиков, похожие данные, опубликованные во вторник вечером Американским институтом нефти, нарисовали более мрачную картину, показав увеличение запасов нефти на 5,2 млн. баррелей.

Рост запасов нефти, по данным Министерства энергетики США, за которыми внимательно следят, остается небольшим после падения запасов более чем на 7 млн. баррелей на прошлой неделе и устойчивого падения на протяжении последних двух месяцев общих запасов нефти и нефтепродуктов.

По итогам торгов декабрьские фьючерсы на бензин RBOB подорожали на 7,94 цента, или на 3,7%, до 2,2136 доллара за галлон. Декабрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 7,59 цента до 2,3255 доллара за галлон.