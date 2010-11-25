Нефтепровод «Одесса-Броды» находится в надежном состоянии - Соколовский

Успешное завершение транспортировки пробной партии нефти в 80 тыс. тонн из Одессы на белорусский НПЗ в г. Мозырь по нефтепроводу «Одесса-Броды» в аверсном режиме и по одному из трубопроводов «Броды-Мозырь» системы «Дружба» подтвердило высокий профессионализм украинских специалистов и надежное техническое состояние украинских систем трубопроводов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Никто из специалистов не сомневался в этом позитивном результате и без эксперимента, который не был необходимым с технической точки зрения и является дискуссионным с финансовой. Лишь отдельные российские функционеры, в частности представитель компании «Транснефть» И.ДЕМИН, высказывали домыслы вроде «аверс нефтепровода "Одесса-Броды" может помешать поставкам российской нефти в Чехию, Венгрию, Словакию, Хорватию и Южную Германию», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он считает, что такие «безосновательные» заявления могут свидетельствовать о «низком профессиональном уровне отдельных российских коллег как в вопросах нефтетранспорта, так в области географии – ведь украинская нефтетранспортная система никогда не выполняла заказов на транспортировку нефти в Германию или Хорватию».

«Но, скорее, речь идет о раздраженности, растерянности и обескураженности российской стороны. Ведь и по политическим, и по объективным причинам она теряет позиции на соседних рынках и в ЕС как надежный, а где-то монопольный поставщик нефти», – подчеркнул эксперт.

Это, по его мнению, обусловлено и истощенностью ориентированных на Запад российских месторождений, и желанием рентабельно использовать нефтепроводы ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) и БТС-2 (Балтийская трубопроводная система-2), а главное – последовательной политикой стран Центральной и Западной Европы относительно диверсификации источников и маршрутов поставки нефти, согласно которой Россия становится уже не монопольным, а одним из поставщиков нефти и газа в Европу.

«В этом контексте перевод нефтепровода «Одесса - Броды» в аверсный режим сразу, даже без значительных инвестиций, позволяет реализовать несколько маршрутов поставки альтернативной нефти не только в Беларусь и Украину, но и в другие страны, включая Польшу, куда можно транспортировать нефть уже сейчас существующими трубопроводами – через Беларусь», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Укртранснафта» 23 ноября в 23:40 завершило транспортировку партии нефти сорта "Юралс" объемом 80 тыс. тонн на ЛПДС «Мозырь», которая осуществлялась с использованием свободных мощностей нефтепровода «Одесса—Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба».

Процесс пробной прокачки начался 20 ноября, после загрузки в нефтепровод доставленной танкером нефти.

Напомним, 25 октября в Минске Украина и Беларусь подписали контракт на организацию пробной прокачки нефти по нефтепроводу «Одессы – Броды» в аверсном режиме.

Украина и Беларусь также заключили договор о транспортировке нефти по «Одесса – Броды» на 2011-2013 годы в объеме 8 млн. тонн в год.