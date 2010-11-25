«Нафтогаз» прогнозирует ставку транзита российского газа на уровне 2,72 долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» прогнозирует средневзвешенную ставку транзита российского газа в 2011 году на уровне 2,72 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на проект финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», как отдельного юридического лица, на 2011 год.

По его информации, «Нафтогаз Украины» также прогнозирует, что в 2011 году объем транзита газа в Европу будет на уровне 94,2 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля «Нафтогаз Украины» сообщал, что ставка транзита российского газа через территорию Украины на 2010 год составляет 2,78 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Справка УНИАН. В 2009 году ставка транзита российского газа по территории Украины составляла 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

С 1 января 2010 года ставка транзита стала рыночной и рассчитывается по общепринятой европейской формуле.