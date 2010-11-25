Украина заинтересована в разведке нефти в Западной Сахаре - Азаров

Украина заинтересована в проведении геологоразведочных работ в Западной Сахаре с целью добычи нефти на этой территории.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем парламента Египта Ахмедом Фатхи СУРУРОМ.

По словам Н.АЗАРОВА, в ходе переговоров с руководством Египта обсуждался вопрос получения Украиной разрешения на проведение геологоразведочных работ на всей территории Западной Сахары.

Он подчеркнул, что бурение на ранее выделенных Украине участках оказалось успешным. На сегодняшний день уже пробурено 15 скважин, а суточная добыча нефти составляет 100 тыс. баррелей. Это, отметил премьер, свидетельствует о перспективности данного региона в отношении добычи нефти.

Справка УНИАН. 13 декабря 2006 г. между Арабской Республикой Египет, Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено Концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East) в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км. Согласно условиям Концессионного соглашения период геологоразведочных работ продлится до 13 декабря 2011 года.

В начале сентября 2010 года «Нафтогаз Украины» сообщил о добыче первых 100 тыс. барр. (13,5 тыс. тонн) нефти из месторождения Gharadig в рамках реализации проекта по освоению запасов углеводородов концессионного участка Алам Ель Шавиш Ист.