НКРЭ не изменила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на декабрь

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) оставила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на декабрь 2010 года на уровне ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на постановление комиссии от 23 ноября № 1534.

Напомним, комиссия с сентября т. г. не меняет розничные тарифы на электроэнергию.

Так, тарифы на сентябрь для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго утверждены на уровне 55,27 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - 68,6 коп. за кВт/ч (без НДС).