Во Львове состоится международная конференция по энергосбережению

26 ноября во Львове в помещении Львовского музея истории религии состоится Международная конференция «Опыт и системные решения в Польше и Украине в сфере энергосбережения для общественно-экономического развития и улучшения условий проживания населения в Украине».

Как сообщил УНИАН заместитель директора Львовского ЦНТЕИ координатор проекта в Украине Иван КУЛЬЧИЦКИЙ, конференция состоится в рамках общего украинско-польского проекта «Энергосбережение – обмен опытом в сфере системных решений и успешных практик Польши и Украины», который реализовывала Ассоциация инноваций и трансфера технологий «Новые Горизонты» (г. Жешув (Польша)) и Львовский центр научно-технической и экономической информации (Украина) при поддержке программы Польской заграничной помощи Министерства иностранных дел Республики Польша в 2010 году.

Участие в конференции примут свыше 80 участников из Польши, Крыма, Закарпатья, Киева, Харькова, Тернополя, Ривного, Черкасс, Львова – представители бюджетной сферы, органов власти и местного самоуправления, которые интересуются новыми подходами к построению энергетической независимости Украины и уменьшению расходов на энергообеспечение жилищного сектора и публичных учреждений, которые финансируются из государственного бюджета. Также приглашены представители фирм, которые предоставляют соответствующие услуги и поставляют необходимое оборудование.

На конференции будут проанализированы современные подходы и технологии энергосбережения, а также оценены потенциал и возможности использования экологических источников энергии при разработке региональных программ энергосбережения.

«Ожидаемые результаты от конференции – это развитие украинско-польского партнерства, привлечение новых инвестиций в сферу энергосбережения и улучшение условий проживания населения в Украине», - отметил И.КУЛЬЧИЦКИЙ.