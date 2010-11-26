«Укрэнерго» за 10 месяцев увеличило доход на 13,9% – до 1,9 млрд. грн.

Оплата услуг по передаче электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в январе-октябре т.г. увеличилась на 13,9%, или 238,54 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1 млрд. 951,509 млн. грн. (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями за указанный период выросли на 9,5% или на 9,049 млрд. кВт/ч, – до 104,614 млрд. кВт/ч.

Процент оплаты услуг оператора за 10 месяцев т.г. вырос на 0,89 процентного пункта – до 93,99% против 93,17% за аналогичный период 2009 года.

По информации «Укрэнерго», в январе-октябре т.г. объем недофинансированной товарной продукции составил 124,801 млн. грн. (без учета НДС), по сравнению с 125,603 млн. грн. за январь-октябрь 2009 года.

За отчетный период компания сократила объем капитальных инвестиций на 14,7%, или 199,8 млн. грн., – до 694,2 млн. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемы Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2009 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 6%, или 120,73 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 2 млрд. 142,553 млн. грн. (без НДС).