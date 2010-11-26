Украина и Россия согласовали транзит нефти по украинской территории

16:34, 26 ноября 2010
Энергетика
0

В Москве подписано соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины и транзита по территории Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, документ подписали министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter