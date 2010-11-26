Украина и Россия согласовали транзит нефти по украинской территории
16:34, 26 ноября 2010Энергетика
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В Москве подписано соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины и транзита по территории Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, документ подписали министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ.
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