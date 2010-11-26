«Киевэнерго» просит Кабмин и КГГА повлиять на Киевсовет

АК «Киевэнерго» обратилось с открытым письмом Кабинету министров Украины и Киевской городской государственной администрации с просьбой способствовать принятию решений Киевским городским советом по вопросам выделения земли под строительство и реконструкцию энергообъектов компании в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года.

Об этом сказано в открытом письме компании на имя вице-премьера Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА и главы Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА, переданном агентству УНИАН.

Согласно документу, вопросы выделения земли для «Киевэнерго» не включены в повестку дня предстоящей сессии Киесовета, которая запланирована на 2 декабря т.г., что, по мнению компании, возможно, вызвано частными интересами отдельных депутатов.

Компания напоминает, что согласно плану подготовки к Евро-2012, надежным энергоснабжением в столице должны быть обеспечены 22 объекта и 41 отель общей численностью номеров 7,5 тыс. номеров. При этом общая мощность потребления указанных объектов будет составлять 134 МВт.

В этой связи компания отмечает, что в случае непринятия советом решений о выделении земли до конца текущего года компания прогнозирует отставание в графиках строительства объектов, и, как следствие, срыв подготовки энергоинфраструктуры столицы к чемпионату.

"Киевэнерго" просит повлиять на депутатов Киевского городского совета ради конструктивного и немедленного решения вопроса относительно строительства энергетических объектов к Евро-2012.

«Считаем необходимым призвать избранников к выполнению своих непосредственных обязанностей, в которых они должны руководствоваться не личным отношением к АК "Киевэнерго", а интересами территориальной общины Киева и всего государства», - отмечается в письме компании.

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. Киевский городской совет выделил АК «Киевэнерго» земельные участки для строительства четырех объектов энергоинфраструктуры в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. земельные участки выделены под строительство и реконструкцию подстанций «Университетская» (по ул. Ломоносова, 36), «Московская» (проул. Красноармейский, 13А, Б), «Брест-Литовская» (ул. Жмеринская, 14) и «Лукьяновская» (ул. Мельникова, 52).

В 2011 году энергокомпания «Киевэнерго» намерена освоить от 600 до 800 млн. грн. на строительство и модернизацию энергообъектов в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Эти средства будут направлены на строительство и модернизацию ряда подстанций, в частности, ПС 110/10 кВ «Московская» и «Университетская». Общий объем присоединенной мощности, который будет получен в рамках выполнения программ подготовки к Евро-2012, ожидается на уровне до 120 МВт.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.