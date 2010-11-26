Украина и Россия договорились об увеличении поставок российской нефти до 18 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Соглашении между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины и ее транзита по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, данное соглашение подписали сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ по результатам проведения четвертого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось на территории государственной резиденции Президента России «Горки» в Подмосковье.