Украина и Россия договорились об увеличении поставок российской нефти до 18 млн. тонн в год
17:30, 26 ноября 2010Энергетика
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Украина и Россия договорились об увеличении поставок российской нефти до 18 млн. тонн в год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Соглашении между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины и ее транзита по территории Украины.
Как сообщал УНИАН, данное соглашение подписали сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ по результатам проведения четвертого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось на территории государственной резиденции Президента России «Горки» в Подмосковье.
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