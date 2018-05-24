Рост тарифов на электроэнергию: экономическая целесообразность в пользу олигархов

Хочу начать с совета. Дорогие мои соотечественники, проведите новогодние праздники как можно веселее, т.к. следующий год вас вряд ли будет радовать. Впереди грядут сплошные нововведения, которые, увы, ничего хорошего нам не сулят. Придется жить по правилам, которые нам уготовили Налоговый, Жилищный и Трудовой кодексы, реформы в энергетической и пенсионной сферах, а также в ЖКХ. Все они по логике вещей совершенно адекватны мировой практике, но при этом абсолютно не соответствуют украинской действительности и сулят только одно – повышение в цене всего, что только можно при полном обнищании всех, кто в течение 20 лет пытается выжить. Если борьба со сводами фискальных и трудовых законов (кстати, спасибо власти за реанимацию гражданской сознательности) оставляет надежду у оптимистов на лучшее, то в отношении изысканий «идеологов» в энергетике не стоит строить иллюзий. Энергорешения Кабмина продиктованы условиями договоров с главным кредитором – Международным валютным фондом. «Спонсор» не только спасает Украину от дефолта, плотно затягивая узел «сотрудничества» очередной порцией финдозы, но и учит жить цивилизованно. Его советы, против которых так солидарно восстала большая часть именно пашущей Европы, прописаны в любом учебнике по экономике. Так что движемся верным путем, жаль, что завершаем всегда тупиком – то, что должно обернуться благом для всех, оседает в кошельках трех-четырех человек, которые, по сути, и правят бал – как в парламентском дансхолле, так и на экономическом дансинге. В нашем случае поговорим об электричестве, на которое поспешило в целях экономии переключиться далеко не меньшинство украинцев.

"Цивилизованное" решение

На днях нам подложили еще одну кошелекрвущую бомбу - правительство Украины рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию для населения с апреля, и в последующем на 39% с августа 2011 года. Согласно обоснованию проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год, тарифы могут составить: для городского населения (без электрических плит) – до 67,72 коп. за КВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты – 52,04 коп. за кВт/ч (с НДС), для сельского населения – 62,55 коп. за кВт/ч (с НДС).

Разработчики документа считают, что предложенное повышение цен для населения поспособствует существенному сокращению перекрестного субсидирования в отрасли, а также сохранению на приемлемом уровне роста розничных тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. По их подсчетам, дотационная экономия в следующем году составит почти 13%, все должно уложится в сумму 20,085 млрд. грн.

Нам уготовили три сценария тарифообразования. Помимо указанного рассматривается еще двухэтапный (на 50% с апреля и на 50% - с сентября), а также сохранение тарифов неизменными.

«Предложенные варианты Прогнозного баланса решают задачу финансово-экономического оздоровления генерирующих компаний. При этом лишь базовый вариант (100% повышение с апреля и 39% с августа) предусматривает существенное сокращение перекрестного субсидирования, что предусмотрено программами реформирования отрасли и сохранения на приемлемом уровне роста розничных тарифов для промышленности», - резюмируют разработчики документа.

*** Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2006 года. В настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 24,36 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 22,5 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты – 18,72 коп. за кВт/ч (с НДС).

И так, что такое перекрестное субсидирование. Население платит значительно меньше за электроэнергию, чем промышленность. Разницу субсидирует последняя. Получается, предприятия вместо того, чтобы вкладывать в развитие, модернизацию, понижать себестоимость продукции и становиться конкурентоспособными на внешних рынках, что влечет за собой создание новых рабочих мест и рост зарплат работников, занимаются «благотворительностью». Кстати, по экономическим правилам, сокращение этого самого перекрестного субсидирования должно для нас обернуться только благом. Все промышленные модернизации приведут к снижению цены на промтовары на внутреннем рынке при этом их качество повысится, а мы ринемся покупать «эксклюзивный» товар, на который средств хватит, ведь в кошельке труженика, к примеру, химпромовского завода, только прибавится.

Одно смущает - власть заявляет, что вопрос повышения тарифа на электроэнергию, вернее сценарии повышения, только рассматривается. Между тем, Министерство топлива и энергетики уже составило прогноз средневзвешенной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, согласно которому, в 2011 году она вырастет на 15% по сравнению с 2010 годом - до 55,07 коп. за кВт/ч. В этот расчет уже заложены повышенные тарифы для населения. Причем вариант выбран - в апреле на 100% и в августе на 39%. То есть, на лицо чистой воды «лапша» - можно не сомневаться ни в вариантах, ни в ценах. Зачем же тогда говорить, что вопрос рассматривается…

Несовместимость: мировая практика и украинские реалии

Остается выяснить, как в стране, которая на постсоветском пространстве обладает одним из самых больших энергогенерирующих комплексов – 15 атомных блоков на четырех АЭС и 15 действующих ГАЭС и ГЭС, что и мировом масштабе вызывает уважение, может повышать цены на электричество для населения, особенно с учетом переизбытка его производства, да и экспорт электроэнергии уж какой год практически на минимуме… Неужели настолько велика экономическая целесообразность?

Как отметил экс-министр топлива и энергетики Украины (2005-2006 гг.) Иван Плачков, «тарифы на электроэнергию поднимались для населения уже дважды – в 2009-ом и в 2005 году, когда я был министром. Прошло пять лет и действительно данный вопрос нужно рассматривать. Цена для промышленности намного выше, и поэтому существует перекрестное субсидирование бюджетных и промышленных организаций, предприятий ЖКХ, населения. До принятия решения еще далеко. Я думаю, что у этой власти, этого правительства не хватит политической воли, чтобы принять его. Тем более, после повышения цен на газ».

Немаловажный момент в тарифообразовании – себестоимость. По словам И.Плачкова, она все время изменяется. «Это зависит от стоимости топлива, затрат. Но думаю, что себестоимость не меньше тех цифр, которые указаны в балансе», - отметил И.Плачков.

По его словам, на сегодня существует усредненная себестоимость, «она по генерации совершенно разная: у атомщиков - одна, у тепловиков – другая, у «гидриков» – третья, причем самая дешевая, но это всего примерно 3%-5% общего объема генерации (общего объема производства электроэнергии ГЭС) - они погоды не делают», - пояснил И.Плачков.

Ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова Сергей Дьяченко также считает, что логика поднятия тарифа в электроэнергетике такая же, как и в газовой сфере. «Поднимаются тарифы, чтобы убрать перекрестное субсидирование. Существующий разрыв не является положительным моментом. Политику в этом вопросе тяжело найти, это происходит во всем мире».

«У нас другая проблема – как только приватизированная промышленность получает сверхприбыль, она не всегда начинает себя вести адекватно. Теоретически, идеализированная картинка согласно учебникам должно быть следующей – предприятия получают хорошую прибыль, вкладывают в развитие, модернизацию, внедрение новых технологий, снижают себестоимость и начинают больше производить, повышать зарплаты, социалку. На практике – сверхприбыль сразу выводят в оффшоры, на эти деньги покупаются футбольные клубы, самолеты, газеты, пароходы и финансируют политику. Так, по крайней мере, поступали наши металлургические комбинаты, когда были супер-высокие цены на металл», - сказал эксперт.

С.Дьяченко тоже считает, что повышение тарифов - одно из условий МВФ, «но на практике нет уверенности, что полученными средствам наша промышленность распорядится адекватно».

Что касается энергорынка, то, по словам эксперта, существует не только перекрестное субсидирование между населением и промышленностью, оно действует и в рамках генераций – атомная платит за тепловую, которая сейчас, кстати, будет приватизирована и, скорее всего, отечественными олигархами.

И все же, чем для Украины закончится экономический процесс снижения перекрестного субсидирования? Как отметил министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Александр Гудыма, «если бы Вы мыслили категориями олигархов, то было бы все понятно. Если бы занимались экспортом электроэнергии, то вам выгоден был бы такой тариф. В нынешней ситуации сыграл свою роль и МВФ, среди его требований – повышение тарифов в ЖКХ, что подразумевает и электротарифы. Если бы правительством была выбрана стратегия замещения российского газа, то другого альтернативного вида как электроэнергия в Украине нет. А для этого нужно разрабатывать специальную программу, реформировать ЖКХ – строить специальные котельные, создавать систему учета ночного тарифа, к примеру, на ночь можно много объектов переводить на электричество. Это даст для Украины только большие плюсы. Во-первых, стабилизируются цены в коммунальной сфере, не будет роста тарифов в зависимости от цены на российский газ, во-вторых, снизится потребление голубого топлива. Тут присутствует как экономический, так и политический факторы. Но если у правительства такой программы нет, то монополии начинают тянуть на себя одеяло – чем больше цена на газ, тем больше у них прибыль. Так и с электроэнергией. То есть, совершенно понятно, кто этим процессом руководит».

«Еще один вопрос, почему уже более полугода не выносится на голосование в Верховной Раде жизненно необходимый законопроект об изменениях в сфере электроэнергетики относительно внедрения общего тарифа. Но если учесть, что вся экономика разделилась на три-четыре семьи, то все законодательство должно быть одобрено ими. И если нет этого одобрения, то никаких шансов получить «добро» в парламенте нет. Поэтому и нет никаких реформ, никаких логических действий, кроме как набраться кредитов и поднять цены», - сказал А.Гудыма.

Похоже, в экономической целесообразности разобрались. Судя логике, нам остается только одно – не мудрствовать с экономией. Хотя нам это советовали – переходите в быту на электроэнергию, она дешевле, чем газ. Многие так и поступили, забыв, что власть, прикрываясь экономической необходимостью, не упустит момент предоставить своим «толстосумам-спонсорам» подзаработать. А на ком еще, если не на нас…

Елена Быстрицкая (УНИАН)