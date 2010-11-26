От отношений Украины и России зависит энергетическая безопасность Европы - Медведев

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что от отношений Украины и России зависит энергетическая безопасность Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал на совместной с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции по итогам IV заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В частности, Президент РФ отметил, что энергетика является очень важной сферой двухсторонних отношений, и в этой сфере было очень много трудностей, в значительной мере в украинской экономике, которая выходит из кризиса. Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что экономика Украины в значительной степени зависит от поставок энергоносителей. По его словам, этому вопросу было уделено пристальное внимание во время переговоров.

«Мы рассчитываем на то, что в будущем отношения в сфере энергетики между нашими странами будут не только прогнозируемыми, но и абсолютно взаимовыгодными, и абсолютно предсказуемыми», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ и добавил, что для этого сделаны существенные шаги.

«Конечно, здесь ключевое направление – это поставки газа. Мы понимаем, что от того, как будут складываться отношения между Россией и Украиной, зависит энергобезопасность всей Европы, именно поэтому мы уделяем такое внимание этому вопросу», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, в России понимают, что от условий сотрудничества между РФ и Украиной в сфере энергетики зависит в значительной мере стабильность в самой Украине.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что, исходя из этого, Россия готова обсуждать стратегию и тактические вопросы энергетического сотрудничества с Украиной в абсолютно дружественном ключе. Он отметил, что при этом будут учитываться два фактора: страны имеют «продвинутые» отношения и то, что Украина является очень важным экономическим партнером.

По словам Президента России, от энергетического сотрудничества зависит состояние Украины, и поэтому стороны обязаны найти компромиссное решение, несмотря на то, что в газовой сфере действует базовое соглашение.

«Мы договорились продолжить обсуждение вопросов энергетического сотрудничества: и стратегию этих отношений, и ближайших планов», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что по итогам переговоров необходимые поручения даны правительству РФ и Кабинету министров Украины.