Бойко и Миллер обсудили месторождения, которые «Газпром» может внести в СП с «Нафтогазом»
11:52, 27 ноября 2010Энергетика
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Сегодня в рамках визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Россию состоялась рабочая встреча председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Министра по вопросам топлива и энергетики Украины
Юрия БОЙКО.
«На встрече было продолжено обсуждение вопросов по созданию совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». В частности, речь шла о ресурсной базе, которая может быть передана «Газпромом» в СП. Стороны рассмотрели конкретные месторождения, в том числе, в Астраханской области», - сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром».
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