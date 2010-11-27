Бойко и Миллер обсудили месторождения, которые «Газпром» может внести в СП с «Нафтогазом»

Сегодня в рамках визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Россию состоялась рабочая встреча председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Министра по вопросам топлива и энергетики Украины

Юрия БОЙКО.

«На встрече было продолжено обсуждение вопросов по созданию совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». В частности, речь шла о ресурсной базе, которая может быть передана «Газпромом» в СП. Стороны рассмотрели конкретные месторождения, в том числе, в Астраханской области», - сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром».