RUE намерена требовать от «Нафтогаза» возмещения убытков
Швейцарский газовый трейдер «РосУкрЭнерго» намерен требовать от НАК «Нафтогаз Украины» возмещения якобы понесенных убытков на сумму 500 млн. долларов, пишет еженедельник «Зеркало недели» (27 ноября – 3 декабря) со ссылкой на свои источники.
Устное слушание в Стокгольмском арбитраже по данному вопросу должно состояться в марте 2011 года.
Несмотря на национальные и исключительные особенности налогообложения НАК, за растаможивание и за повторное принятие на баланс 11 млрд. кубометров газа из подземных газовых хранилищ Украины, которые предстоит вернуть РУЭ, Министерство топлива и энергетики и Государственная таможенная служба предложили рассрочить «Нафтогазу» налоговые обязательства.
«По подсчетам экспертов «Зеркала недели» и источников в Кабмине, прямой убыток бюджета Украины только от таких особенностей налогообложения национальной компании составит 30-35 млрд. грн. Убытки от неуплаты «Нафтогазом» только двух обязательных налогов - НДС и налога на прибыль - могут составить 14-15 млрд. грн. (это без штрафа за неуплату этих налогов). В результате таких особенностей налогообложения в бюджете «Нафтогаза» образуется дыра минимум в 15 млрд. грн. - дефицит оборотных средств. К слову, именно такой цифрой ограничен допустимый дефицит бюджета НАК согласно меморандуму Украины с МВФ. А сумма получается более чем солидная - около 60-65 млрд. грн.», - отмечает издание.