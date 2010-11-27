Прокачка нефти из России в Украину увеличится до 18,5 млн т

Прокачка нефти из России на Украину увеличится до 18,5 млн т. Об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Дмитрием Медведевым, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Пример решения вопросов в топливно-энергетическом комплексе - подписанный сегодня протокол между нашими ведомствами, по которому увеличится объем поставок, прокачки нефти до 18,5 млн тонн", - сказал украинский лидер. По его оценке, "это вопрос, который лежит в плоскости интересов Украины и России".

26 ноября заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины и ее транзита по территории Украины. Подписи под документом поставили замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко.