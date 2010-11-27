В Иране начала работу первая АЭС
14:24, 27 ноября 2010Энергетика
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В иранском городе Бушер начала работу первая в стране атомная электростанция. Об этом сообщает радиостанция «Свобода», сообщает k2kapital.
По словам главы иранского ведомства по атомной энергии Али Акбара Салехи, электроэнергия, полученная на АЭС в Бушере, поступит в общенациональную энергетическую сеть в течение ближайшего месяца или двух. АЭС в Бушере строилась с помощью российских специалистов.
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