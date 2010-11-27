В Иране начала работу первая АЭС

В иранском городе Бушер начала работу первая в стране атомная электростанция. Об этом сообщает радиостанция «Свобода», сообщает k2kapital.

По словам главы иранского ведомства по атомной энергии Али Акбара Салехи, электроэнергия, полученная на АЭС в Бушере, поступит в общенациональную энергетическую сеть в течение ближайшего месяца или двух. АЭС в Бушере строилась с помощью российских специалистов.