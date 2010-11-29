Минприроды выставило на аукцион 9 нефтегазоносных месторождений

Министерство охраны природной окружающей среды выставило на очередной аукцион по продаже специальных разрешений (лицензий) на недропользование 9 нефтегазоносных месторождений.

Об этом сказано в официальном сообщении Минприроды, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» (№223 от 27 ноября т.г.).

Согласно сообщению, на аукцион будут, в частности, выставлены спецразрешения на геологическое изучение с исследовательско-промышленной разработкой (ИПР) Южно-Медведовской площади (Харьковская обл. Нововодолазкий район, нефть, газ и конденсат) – начальная стоимость спецразрешения – 4,023 млн. грн, Южно-Хрестищенской площади (Харьковская область, Красноградский район, нефть, газ и конденсат) – 2,692 млн. грн., Гениевской структуры (Харьковская обл., Балаклейский район, газ) – 2,356 млн грн, Водянивской площади (Харьковская обл., Краснокутский и Валковский районы нефть, газ и конденсат) – 0,45 млн грн, Осклоновской площади (Луганская обл., Новоайдарский и Попаснянский районы, нефть, газ и конденсат) – 0,32 млн. грн., Речной площади (Полтавская обл., Чорнухинский район, нефть и газ) – 0,2 млн. грн., Столяровской площади (Сумская обл., Липоводолинский район, нефть и газ) – 0,16 млн грн, Восточновергунской площади (Луганская обл., Старолуганский район, нефть, газ и конденсат) – 0,12 млн. грн.

Все разрешения будут выданы сроком на 5 лет.

Также на аукцион выставлено спецразрешение на добычу угля на двух пластах шахты «Ирминской» (Луганска обл., Попаснянский район). Стартовая стоимость разрешения 0,513 млн грн. Срок действия лицензии 20 лет.

Всего на ноябрьский аукцион выставлено 17 спецразрешений. Помимо упомянутых, на аукцион выставлены также разрешения на добычу известняка, песка, гипса, а также литиевых руд (Полоховское месторождение, Кировоградская область).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 декабря. Аукцион состоится 29 декабря.

Как сообщал УНИАН, Минприроды рассчитывает выручить 250 млн. грн. от продажи в текущем году специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Напомним, что Кабинет министров Украины в июле утвердил порядок продажи и порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на недропользование в 2010 году.

За 2009 год первичный рынок участков недр и месторождений или прав на них, где продавцом выступает государство в лице Минприроды Украины, вырос почти вдвое - до 137 млн. грн.