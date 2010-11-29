Для Украины важно участие Чехии в модернизации ГТС - Азаров

Для Украины важно участие Чехии в модернизации газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время встречи в Киеве с первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел Чехии Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ.

«Нам важно, чтобы Чехия участвовала в этом диалоге», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина также заинтересована в сотрудничестве с чешской компанией «Шкода». В свою очередь, Украина может предложить Чехии свои услуги по ремонту вертолетных моторов.

Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил, что за последние 9 месяцев товарооборот между Украиной и Чехией увеличился на 40%, что больше, чем с любой другой страной.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой — 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд. куб. м.

Оператором Единой газотранспортной системы (ГТС) Украины является НАК «Нафтогаз Украины».