Долг предприятий ТКЭ за газ превысил 1,7 млрд.грн.

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» призывает руководителей предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) ускорить расчеты за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по данным оперативного мониторинга, предприятия ТКЭ продолжают наращивать задолженность за потребленный с начала нового отопительного сезона 2010-2011 гг. природный газ.

По состоянию на 26.11.10, долги теплоснабжающих предприятий (без АЭК «Киевэнерго») за потребленный с 01.10.10 природный газ превысили 1,7 млрд. грн. (уровень оплаты – 25%).

Наибольшую задолженность с 01.10.10 имеют теплоэнергетики Харьковской (255 млн. грн.), Донецкой (221 млн. грн.), Днепропетровской (220 млн. грн.), Одесской (103 млн. грн.), Запорожской (88 млн. грн.), Луганской (81 млн. грн.), Львовской (72 млн. грн.), Киевской (70 млн. грн.), Черниговской (62 млн. грн.), Черкасской (54 млн. грн.), Сумской (46 млн. грн.) Полтавской (42 млн. грн.) областей и также АР Крым (49 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2009-2010 гг. задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 76%).

По состоянию на 26.11.10 самый низкий уровень расчетов в текущем отопительном сезоне у предприятий ТКЭ Черниговской (11%), Черкасской и Кировоградской (по 12%), Харьковской и Одесской (по 15%), Житомирской (17%), Днепропетровской (18%), Ивано-Франковской (19%) областей и АР Крым (18%).

Свыше 1,72 млрд. грн. составляет задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 01.10.09, уровень оплаты – 83%).

Задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение отопительного сезона 2010-2011 гг.

ДК «Газ Украины» также напоминает, что плановые объемы природного газа на декаду выделяются в соответствии с уровнем расчетов теплоэнергетиков за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.